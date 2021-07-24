國民黨青年部副主任詹為元23日表示，最近接到許多6、7月施打莫德納疫苗的民眾預約不到第二劑施打的陳情，且兩劑施打間隔時間指揮中心與接種站說法不一，讓民眾心急如焚。詹查了美國、英國、加拿大等國資訊發現「案情不單純」，因上述國家皆建議第二劑需在間隔28天後施打，除非在疫苗不夠才要延長施打時間，就連莫德納官方也建議，第二劑施打間隔不要超過6週，故指揮中心須好好向莫德納官方請教超過6週的影響，並對民眾說清楚政策改變的原因。

詹為元在臉書發文表示，最近接到許多陳情，六月底與七月初施打莫德納的民眾開始要預約第二劑施打。沒想到登入公費疫苗預約接種平台，卻發現系統根本就關起來了，下一輪何時開放根本不知道。指揮中心23日稱：「無論是莫德納或AZ疫苗，施打第二劑要間隔10～12周」。但來陳情的民眾說：「不對啊，他7月2日施打，接種站叫他在7月31日的前一個禮拜預約施打第二劑。」

詹為元坦言，他查了一下資訊後：「李組長眉頭一皺，發現事情不單純！」因為美國建議民眾應至少間隔28天接種第2劑莫德納疫苗，且美國CDC也給了個但書，若無法在間隔28天後施打，最遲建議在第一劑之後的6週（42天）內安排第二劑，因為超出這段期間的有效性數據有限；英國直接載明若施打莫德納，建議在接種第一劑之後的28天接種第二劑；加拿大建議莫德納最小間隔為21天（此指臨床試驗的預設數據），官方授權則是要間隔28天，但可延長間隔到16週，換言之即疫苗不夠之時。

國民黨青年部副主任詹為元刊出，台灣與美國官方，針對莫德納疫苗接種間隔時間相關建議。（圖／取自臉書「詹為元 政治我們的事」）

國民黨青年部副主任詹為元刊出，英國與加拿大官方，針對莫德納疫苗接種間隔時間相關建議。（圖／取自臉書「詹為元 政治我們的事」）

對此，詹為元強調，以目前有限的疫苗數量，為增加第一劑的覆蓋率而拉長第二劑的間隔無可厚非，但莫德納官方就是建議第二劑不要超過6週，指揮中心應跟原廠確認若超過6週之後的影響為何？也應針對已施打過莫德納第一劑，現在焦急如焚想搶打第二劑的民眾，好好宣傳政策的改變與原因。