全台三級警戒逾兩個月，因應新冠肺炎疫情趨緩，疫情指揮中心先是宣布7月13日進行「微解封」，接著7月27日起至8月9日調降為二級警戒，對此，資深藝人曹西平發文感嘆：「解封與不解封或是微解封，到底有什麼差別」。

全台下周二（27日）起調降為二級警戒，曹西平不解表示：「解封與不解封或是微解封，到底有什麼差別」，點出每個縣市都有自己的看法跟主張，規定也都不一樣，要如何遵守有一定難度，至於解封不解封也是兩難，不解封許多店家紛紛倒閉，導致很多人失業，即便解封又有多少人願意出門消費？甚至很多國家因此感染人數暴增，立刻又宣布封城，不禁感嘆：「面臨全世界的大災難」。

曹西平表示即便打了疫苗，也不代表可以四處趴趴走，畢竟有許多接種完疫苗又染疫的案例，此外打那款疫苗問題比較少，也是各有說詞，強調自己每天聽到霧煞煞，接著向所有人喊話：「混亂的世界，正在摧毀你我的身心靈，每個人都要有堅定的心，才可以往下走下去，各位辛苦了」。

此外，曹西平再次曬出西門町街頭空景照，只見空無一人相當冷清，立刻引起網友留言：「認同你說的解不解封兩難。打疫苗百分百有效防止，沒有專家能保證」、「解封了怕人民自律不好導致爆發，不解封已經很多店家支撐不下去」、「補習班、安親班只能喝水不能飲食，變相等於不能開放，父母還是得放防疫假，有何用」。

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