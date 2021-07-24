新浪新聞24日報導，7月23日下午2點，一輛黑色雪佛蘭轎車被拖出隧道口，裹滿車身的黃色淤泥順著路面流動，站在路邊台階上觀望的楊田幀，喊了一聲「我的」，衝開圍觀人群向拖車追去。

楊田幀跟著哥哥在鄭州做生意，母親和9歲的女兒回了商丘老家。7月20日下午，楊田幀原計畫回家休息幾天，蛇皮袋裝上給女兒刷乾淨的鞋子，和三瓶酒一起扔進後備廂，準備帶回老家。

他出門前，地圖導航推薦了兩條路，一條經過連霍高速，一條經過京廣隧道。楊田幀重復導航了三次，選擇了後者，「當時看這邊（路況）是全綠，就走這邊了。」

7月20日上午，鄭州就開始下雨。但直到楊田幀下午5點左右進入隧道時，路邊還沒出現積水。

眼看出口將近，危險也在來臨。楊田幀看到，積水從出口回灌隧道，前車輪捲起的水花沒過半個車輪，尾燈開始閃亮。

雨水回灌隧道，在經常開車的楊田幀看來不算奇怪。他和外側車道一輛押運車並排向前緩慢挪動，基本處於「趴車」狀態。

水從汽車底盤往上冒，從門縫往車裡擠，楊田幀想著，盡量往前走一走，出了隧道口就安全了，但前面的車已經不動。

短短十幾分鐘的時間，楊田幀感到隧道裡的積水迅速上升。駕駛室內的水很快沒過腳踝，楊田幀放棄掙扎，熄火、下車，車鑰匙都沒來得及拔。

「推車門的時候有點吃力，車門下面三分之一都在水下面了。」楊田幀剛下車就感到水流衝擊到腿上的壓迫感，打了一個趔趄差點跌倒，鞋子也被衝掉一隻。

此時，前面一輛已經浮在水面，車裡的人還沒下車逃離。楊田幀路過時猛拍其車窗，喊他們下車快走。

快走出隧道時，楊田幀看到大部分車主已經下車，有人攙扶著往外走，有人站在出口的護欄旁大喊，「別在車裡，快下車」。從隧道出來，路面積水已經到腰，楊田幀跟著人群走上旁邊高架橋避險。

據楊田幀回憶，他停車的位置距離走出隧道只有300公尺左右的距離，開車一閃而過的距離，卻在水中走了二十多分鐘才算脫險。據大陸官方數據，鄭州京廣路隧道全長4.9公里。