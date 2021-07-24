小將楊倩在10米氣步槍摘下東奧首金、也是中國大陸代表隊首金，楊倩除了是射擊選手，還是大陸頂尖北京清華大學學生。

澎湃新聞報導，2016年2月，楊倩通過了北京清華大學的體育冬測和後備人才選拔，來到了清華附中的馬約翰班，開始了跟著清華大學射擊隊訓練的時光。

隨後在2017年，楊倩參加高考（大學聯考），成為北京清華大學經濟管理學院學生。2019年夏天，楊倩還以清華大學學生運動員身分參加了二青會，當時她奪取了1金1銀1銅。

不管是射擊大陸國家隊還是北京清華大學，兩者都是各自領域的頂尖水準，楊倩想要兼顧，難度之大是可想而知的。

2019年，楊倩入選大陸國家隊，想要回學校上課只能和國家隊請假，加之作為文科生的她剛剛入學就遇到了「微積分」這個難題，一度讓賽場上無比自信的她感到迷惑和挫敗。

好在大一期末考試，楊倩順利通過了全部科目，這也讓賽場上的「常勝姑娘」出了一口氣。

報導稱，說起大學生活，楊倩坦言提升了自己的認知能力，「畢竟以前在體校幾乎將全部時間、精力都用在訓練上。大學則開闊了視野，對射擊項目有了更深的理解，將來無論是繼續走專業射擊道路還是嘗試其他領域，大學的學習生活都會是最好的助力。」

清華大學經管學院的主頁中，還有楊倩自己的個人介紹──她重點提到了高三下學期面臨升學和訓練的雙重壓力。「看著周圍別的項目的同學都可以全身心投入高考，而我還要兼顧日常的射擊訓練，其實心理壓力和落差還是很大的。」

這難熬的半年裡，楊倩奮戰高考的同時還要馬不停蹄地準備射擊冬測，難免會出現焦躁情緒，和父母交流也屢屢出現爭執。

提起那段時間，楊倩一直很感激師兄師姐的幫助──射擊隊的師兄師姐經常和她分享他們當年是怎麼一路堅持下來的，積極開導楊倩。

楊倩也說：「師兄師姐們給了我很大支持和幫助，我也很希望自己將來能像他們一樣，在清華不僅自己能獲得成長，更希望能多多幫助學弟學妹們，把這種精神傳承下去。」