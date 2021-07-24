廈門市衛健委今天（24）日通報，昨天（7月23日0至24時），廈門市報告新增境外輸入確診病例4例，其中：泰國輸入1例、台灣地區輸入3例，均是入境後在集中隔離期間被驗出。

境外輸入確診病例1：阮某，台灣籍。7月21日乘立榮航班B7511抵廈。入境後即被集中隔離醫學觀察，22日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

境外輸入確診病例2：余某，福建籍，台灣工作。7月16日乘廈航航班MF888抵廈。入境後即被集中隔離醫學觀察，22日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

境外輸入確診病例3：莊某，台灣籍。7月19日乘立榮航班B7511抵廈。入境後即被集中隔離醫學觀察，22日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

境外輸入確診病例4：曾某，中國籍，泰國旅遊。7月19日乘廈航航班MF834抵廈。入境後即被集中隔離醫學觀察，22日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

截至7月23日24時，廈門市累計報告境外輸入新型冠狀病毒肺炎確診病例314例，光是台灣就占了66例，超過五分之一。

★大陸本土新冠確診病例

據大陸國家衛生健康委員會通報，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團昨天（7月23日0-24時）報告新增確診病例35例，其中境外輸入病例22例(廣東5例，雲南5例，福建4例，四川3例，上海2例，天津1例，河南1例，湖北1例)，本土病例13例(江蘇12例，四川1例)。

此外，南京市人民政府新聞辦公室今天（7月24日）舉行第四場南京新冠肺炎疫情防控新聞發布會，發佈南京新冠肺炎疫情防控最新情況。

發布會上，南京市衛健委副主任楊大鎖通報，南京市昨天（7月23日0—24時）新增本土確診病例12例，新增無症狀感染者4例，均為機場工作人員和他們的密切接觸者。

截至目前，南京共有本土確診病例35例，本土無症狀感染者18例，相關軌跡已經第一時間向社會做了公布。目前所有確診病例均在南京市公共衛生醫療中心進行隔離治療，生命體徵平穩。