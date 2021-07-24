中央流行疫情指揮中心宣布從27日起警戒調降為二級，並有條件開放餐廳內用後，因雙北決定「逆時中」不開放餐廳內用，台南市長黃偉哲「再想想」後，24日上午召開防疫紓困檢討會議，針對餐飲是否開放內用等議題進行討論。會中，黃偉哲裁示台南市自27日起開放餐飲內用，並要求用餐座位採梅花座且須使用隔板。

黃偉哲還強調，27日起開放餐飲內用後，會責成相關單位進行稽查，以保障民眾健康，提供民眾安心的用餐環境。

市府經發局長陳凱凌指出，台南市依照中央內用餐飲指引實施，自27日起開放餐飲內用，但禁止提供試吃、邊走邊吃，內用座位須採梅花座且使用隔板，桌與桌間距至少1.5公尺，並禁止併桌。

經發局進一步說明，餐廳、小吃攤、市場、夜市等場域仍須落實實聯制、量體溫、酒精消毒等防疫作為，並須落實兩罩（口罩、面罩或眼罩），即食性食物須設置食物遮罩，餐點以個人套餐或餐盒方式提供，不共食，桌菜則由服務人員分菜後提供，並鼓勵使用行動支付，市府後續也將視疫情狀況滾動式檢討。

同時，台南市政府將推動「安心旅宿」及「安心餐廳」標章，採相同式樣但不同顏色、文字內容，每個標章都有一組序號，就如同餐旅業者的身分證編號，以利市府進行管理查核。