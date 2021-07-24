新北市永和區安和里長鄧長安因嗆藝人吳宗憲「里長不當免費打工仔」而聲名大噪，本月15日他在永和中正路與2名年輕人發生行車糾紛，遭2人持大鎖、辣椒水攻擊。經警方深入追查，打人犯嫌係因不滿鄧長安曾發文「撲殺流浪貓狗」言論，預謀設局教訓鄧某。昨（23）日警方拘提吳男、胡男及陳男到案，訊後依傷害罪嫌移送偵辦。

本月15日晚間9時30分許，里長鄧長安到永和中正路鞋店買鞋，買完後到路邊牽車，正將機車從人行道移出時，22歲胡姓男子騎機車搭載21歲吳姓男子從後方追撞，雙方均人車倒地，鄧長安疑似爆粗口宣洩情緒，引起2名年輕男子不滿，持機車大鎖、警棍及辣椒水攻擊，里長急忙跑進對面鞋店求救，2名年輕人也追入繼續毆打，店員見狀立即打110報案。

事後警方將3名當事人帶回派出所，里長鄧長安控告對方殺人未遂，胡、吳男則反控鄧傷害，警方依法受理。

由於不久前鄧長安才與吳宗憲爆發快篩劑事件，永和警方為釐清是否與該事件有關，特別調閱里長辦公室外監視器，發現29歲陳姓男子本月11、12日連續2天在附近徘徊，深入追查後，查出陳男與胡、吳男頻繁聯繫，懷疑3人是預謀伏擊鄧長安。23日向新北地檢署聲拘票，拘提吳、胡、陳男到案。

陳男供稱，日前鄧長安與吳宗憲槓上，媒體挖出鄧長安5年前曾在臉書發表「撲殺流浪貓狗」言論，藝人雞排妹還為此痛批鄧長安「這種人能當里長？」因為自己有飼養貓狗，無法接受該言論，才與吳、胡男計畫教訓鄧。

偵訊後，警方已依傷害罪嫌將陳男移送新北地檢署偵辦。