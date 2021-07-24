鄭州京廣北路隧道救援現場。（紅星新聞／中國安能集團提供）

澎湃新聞24日報導，河南強降雨期間淹沒的鄭州京廣北路快速道路地下隧道口（京廣路與隴海路交叉點）官方人士透露，23日晚8點左右，隧道內仍在進行救援工作，多具遺體拉出，公安機關正搜尋遺體或車輛，清查身分，如果沒有相關身分證明，會通過DNA比對，現仍處救援階段，善後工作公安機關會一一聯繫家屬。

官方人士說：「之前拉出來的人也已經在陸陸續續去了解，去聯繫家人。」如果有失蹤者家屬焦急，可以去周邊殯儀館了解相關情況。據悉，預計在24日晚間8點之前，隧道將清理乾淨。

澎湃新聞報導，救援現場隧道口處陸續在拖車，路邊停了多輛拖出的泡水車輛，滿車是泥，車頭車門經損壞。不遠處，有3條大口徑排水管，不斷從隧道向路面排水。23日下午時分一度造成路面積水，車輛行人需涉水過路。

7月23日晚，一名在京廣北路隧道口附近居住的居民表示，22日晚上有遺體被拉出來。至於23日是否也有，他表示23日去上班了不在家，不了解情況。

已經失聯4天的14歲男孩「昆昆」，他的父母和姊姊，及得知他失聯後從外地趕來鄭州的親戚，在京廣北路隧道各個進出口守候，希望能第一時間知道隧道內救援的消息。說起失聯的兒子，昆昆的媽媽抽泣著說，「就是希望在這裡找不到，那就還有一線希望」。

另有一名在隧道口尋找失聯朋友的市民稱，她朋友7月20日發洪水時在隧道口周邊失聯，至今未找到，她聽說這裡有遺體被拉出，就過來幫忙打聽打聽現場情況。

在現場協助救援工作的民警及建築公司人員均表示，京廣北路隧道近隴海路交叉口附近的積水已經被抽完，目前正在清理淤泥，「如果有遺體，會一一個通知家屬」。失聯人員的家屬也可以去附近派出所備案。

大陸《財新》於22日晚間首先報導，當時鄭州京廣路隧道積水已造成兩人死亡，死者於7月21日排水時被打撈起來，分別被發現於北隧道和南路口。截至23日晚間8點，河南強降雨已造成56人罹難、5人失蹤。