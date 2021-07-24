香港《星島日報》報導，香港公務員事務局局長聶德權今天上午出席電台節目時表示，有129名公務員拒絕簽署聲明，當中約70人已離職或完成有關程序，並強調公務員隊伍人員不論任何崗位，都須支持特區政府施政。

聶德權表示，非公務員合約的政府僱員提交聲明期限已過，指有關部門正整理資料，稍後會向立法會交代。被問到是否會考慮將簽署聲明安排擴大至服務提供者，聶德權回應指，購買服務合約人士不屬於政府僱員，惟他們提供服務時，也要符合保障各方面運作安全和保密等原則，以減低風險。

聶德權強調，公務員隊伍人員不論任何崗位，都須支持特區政府施政，認為不同單位都需要意識，防範危害國家安全的情況出現，以真正達致保障國家安全。他又重申，每名公務員都有相關責任，其中高級公務員需要負上的責任為更大。

另外，聶德權指當局早前要求6萬多名前線政府僱員接種新冠疫苗或定期檢測，目前有關接種率超過7成，至於整體公務員接種率接近6成半。他又指，公務員隊伍需要維持公共服務和保護市民，因此有需要接種疫苗或定期檢測，現時正分開不同階段處理，部門同事亦知悉有關安排。