國產高端疫苗取得緊急使用授權（EUA）程序遭質疑，傳出將邀立院衛環與國防委員會參訪公司，親自說明研發製程釋疑，但遭藍委拒絕。國民黨主席江啟臣今天表示，邀請立委參訪不能解決問題，這是本末倒置、搞錯重點。

江啟臣上午透過影片回應媒體提問，被問到高端邀約衛環及國防委員會的立委參訪一事表示，國產疫苗取得EUA過程是科學問題，政治與公關不是解決科學問題的正道，公開透明的流程、標準，與科學證據，才能說服人民。

對於國產疫苗遭爆送驗品8成不合格，食藥署長吳秀梅說，「高端只是把看到的問題回報，不代表不合格，搞不好是一個更好的產品」，江啟臣批評，此說法讓人不可思議，食藥署長到底是把關者，還是廠商的公關長，是要把關與監督，還是在放水，讓人覺得角色錯亂。

政院昨宣布7月26日三級警戒降為二級，藍營憂心紓困未到位，政院已朝振興券方向規劃，但不考慮全民普發現金。江啟臣說，普發現金是國民黨從去年至今年的一貫主張，面對疫情嚴重衝擊人民生計，最近失業率、無薪假屢創新高，難道政府對此無感？國民黨呼籲這麼久但政府還在研議，實在效率太差。

江啟臣說，很多國家已發放好幾輪現金，政府可借鏡其他國家作法，包括民進黨與其他在野黨立委也都提出類似建議，不曉得民進黨為何至今還在研議，請民進黨不要再用政治考量，再不發現金人民都快餓死。