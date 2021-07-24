東京奧運桌球比賽今天登場，被我國寄予奪牌厚望的混雙林昀儒／鄭怡靜面對印度的阿詹塔（Kamal ACHANTA）／芭特拉（Manika BATRA），在開局落後時以一波8比0強攻逆轉，最終以11比8、11比6、11比5、11比4直落4勝出，挺進混雙8強。

林昀儒／鄭怡靜明天將在8強遭遇韓國組合李相秀／田志希，雙方上次碰頭是2019年德國公開賽16強，寶島黃金混雙以直落3勝出。

奧運桌球首次設置混雙項目，中華桌協早早布局林昀儒、鄭怡靜這組混雙，並利用國際賽來磨合，兩人在2019年先後奪得阿曼、大陸、香港三場公開賽冠軍，早早就取得東奧入場券。

東奧首戰兩人開局稍微慢熱，以1比5落後，但隨即連拿8分後來居上，拿下首局。次局雖然也是從落後開始，不過逆轉拿下後就拋開印度對手。阿詹塔、芭特拉平均和林昀儒／鄭怡靜只能有4拍來回，威脅性不大，最後黃金混雙只花27分鐘就拿下我國在桌球混雙的歷史性首勝。

現年19歲的林昀儒，2017年就開始成名，多次在國際賽拿下好成績，2018年雅加達亞運與老大哥莊智淵合作摘下團體賽銅牌。而性格靦腆的林昀儒也數次獲得國際桌總（ITTF）的重視，並且給他取了「沉默殺手」封號。

鄭怡靜5年前跟著學姐們前往里約，這次變成她帶領學妹出征，還在混雙配小老弟林昀儒，她稱讚說：「昀儒有絕佳天賦，更肯刻苦訓練，球場上又能保持冷靜，他有很多我值得學習的地方。」