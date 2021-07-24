中央流行疫情指揮中心宣布27日起調整為二級強化警戒，屏東林區管理處配合指引調高4大園區容留人數。（屏東林管處提供／謝佳潾屏東傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布27日起調整為二級強化警戒，屏東林區管理處配合指引調高4大園區容留人數。（屏東林管處提供／謝佳潾屏東傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布27日起調整為二級強化警戒，屏東林區管理處配合指引調高4大園區容留人數，墾丁600人、雙流800人、藤枝500人及林後四林2000人，到達人數上限後將採一進一出，而轄內13條自然步道及12條林道維持開放。

屏東林管處指出，27日起調高墾丁、雙流國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區等容留人數，但考量山屋及營地同住者為不特定對象，且部分森林育樂場域室內空間不易維持足夠社交距離，因此北大武檜谷山屋及周邊營地、雙流自然教育中心及屏東、雙溪、甲仙林業小棧，目前暫不提供服務，而十八羅漢山自然保護區等6處自然保護區域也屬暫停開放範圍。

至於用餐方面，林管處說，若遊客於場域內有飲食需求，請配合於室內指定空間用餐，或是選擇戶外空曠通風處，與不特定對象保持社交距離，可暫時取下口罩飲食，但用餐完畢即應佩戴口罩，室內公共空間不能飲食。

此外，因應疫情期間減少人與人的直接接觸，林管處鼓勵遊客多加使用電子門票、行動支付等收付款方式入園。林管處強調，使用電子門票可享平、假日均一價，還可享有雙流國家森林遊樂區免停車費的優惠。