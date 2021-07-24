1名5年前就讀新竹地區某高中的女學生在網路爆料，稱自己曾遭到班導師伸出魔爪，在校園多處發生性關係，近日校方獲知此消息，已召開性平會調查，待結果出爐後，再由調查小組建議具體懲處內容。

目前因疫情及暑假，學校暫無課程，遭指控的教師也未到校上課。據了解，該名教師今年42歲，已婚有小孩，因教學活潑、個性平易近人，在校頗受學生歡迎。

校方指出，該名教師過去未曾有過相關紀錄，此次突然爆出學生曾遭受該師魔爪，都相當震驚，隨即啟動性平委員會請校外人士調查，以釐清事情真相。至於是否停聘該名教師，須等調查告一個段落才有結果。

據女學生在網路指控，5年前自己墮胎後，該名教師以導師身分對她輔導，未料導師卻脫下褲子，要求女學生用手抓他下面，還威脅若不照做，就把她墮胎的事情讓全班知道，讓她更丟臉，最後脫光她的衣服性侵得逞。

女學生在網路上描述，事後導師多次藉故與她發生關係，地點在教室、頂樓、逃生梯等校園各處，自己也想辦法躲避導師，但遭導師多次刁難，甚至發生車禍被要求親自到校請假。女學生在文章中表示，曾想過求助，但害怕自己曾墮胎的事情曝光，便沒有勇氣這麼做。

校方幾周前獲知消息後，緊急啟動性平委員會，也請輔導室介入調查，並表示啟動調查就會約談雙方，待調查結果出爐才能處置該名教師，是否停聘待性平會結果出爐、教育部公告，校方沒有裁決權。