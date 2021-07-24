台中某分局的偵查隊長遭爆料因家中開辦佛堂，竟脅迫下屬參與課程並繳交「功德款」，甚至在上班時間要求下屬開公務車去聽道，如果對方不配合就會將考績評差並刁難業務，而警局上層則以「宗教自由」避開此事，讓爆料的員警痛批基層警淪落至此；據悉該隊長確實長期吃素理佛，工作上人緣不佳，台中市警局督察室獲報後，上午已派駐區督察前往進行約詢，了解該名隊長勤務狀況。

1名員警在臉書「靠北警察」發文表示，該分局的偵查隊長因為家中開佛堂，要求同仁、下屬假日時要到佛堂去吃平安齋、聽課，並會以「功德款」、「善書費」等名義要求捐獻錢財，之後甚至變本加厲，要求同仁上班時間開公務車載他到自家佛堂與其他佛堂參拜，還會要求同仁即便借錢也要捐款。

台中某分局的偵查隊長遭爆料因家中開辦佛堂，竟脅迫下屬參與課程並繳交「功德款」，甚至在上班時間要求下屬開公務車去聽道。（翻攝自臉書「靠北警察」）

台中某分局的偵查隊長遭爆料因家中開辦佛堂，竟脅迫下屬參與課程並繳交「功德款」，甚至在上班時間要求下屬開公務車去聽道。（翻攝自臉書「靠北警察」）

該員警說，如果配合該偵查隊長的同仁就有輕鬆業務可做，反之則年底考績難看、工作表現遭貼標籤，甚至遭報調，他痛批「聽起來很可笑吧，在國家犯罪偵查的偵查機關中，基層警察居然淪落如此處境！」曾有同仁向警局舉辦此事，但分局長和督察組則回應是個人「宗教自由」不予置評，讓他傻眼且憤怒。

該員警甚至將參加佛堂課程的證件照片PO出，諷刺說「這才是刑警服務證」；根據與這名隊長共事過的警官表示，大家都知道這名隊長長期吃素禮佛，但是並不瞭解他是否有找同事共同去禮佛，但這名隊長在公事上其實並沒出過狀況，表現也很正常，但人際關係卻長期不好，不少人並不喜歡與他來往。

該分局表示，經了解，隊長勤餘時間參加宗教活動，係個人信仰自由，分局予以尊重，但已嚴正告誡該員勿逾越應有分際。有關該隊業務分配，將再重新審視，確實依個人工作能力適才適所調整分配，並依同仁平時工作表現辦理考績事宜。分局也強調，有關爆料內容，將配合警察局駐區督察深入逐項檢視相關情節，若內容屬實，依規定從嚴究責，絕不護短。