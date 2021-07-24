國內疫情趨緩後，指揮中心宣布自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級。國民黨立委蔣萬安昨(23日)指出，原本同樣是防疫模範生的越南，在22日創下單日6千例的疫情高峰，要繼續守住防線，大家仍要提高警覺。

蔣萬安23日在臉書指出，疫情能在短時間內獲得控制，都仰賴大家的高度自律，大家都辛苦了，雖然警戒調降了，但面對無孔不入的病毒，還是不能掉以輕心，原本同樣是防疫模範生的越南，在22日創下單日六千例的疫情高峰，要繼續守住防線，大家仍要提高警覺，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，做好防疫工作，一起努力堅持到最後一刻。

然而，這次鬆綁措施，像是桌遊店、酒吧、KTV、游泳池等場所考量防疫未能開放，蔣萬安說，從事這些行業的民眾快要面臨斷炊危機，民眾配合政府政策共體時艱，這些人面臨生計困難，急需政府紓困，請政府別忘了他們，趕快針對這些受創嚴重的產業，提出看的到、領的到的「真」紓困方案，止住一波波的倒店潮，協助業者及民眾度過難關。

蔣萬安更呼籲政府，加速規劃並提出振興方案，針對不同產業特性提出刺激消費、買氣的措施，讓這波疫情受創最嚴重的餐飲業、旅遊業、藝文等產業能夠趕快恢復生機。