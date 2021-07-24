晚了1年報到的東京奧運，昨天晚上在位於東京新宿區邊界的新國立競技場舉辦開幕典禮，中華代表隊排在第104位進場，並由「網球一哥」盧彥勳、「舉重女神」郭婞淳擔任掌旗官，而台灣奧運代表團的奧運制服也成為網友關注的焦點，綠委吳思瑤表示，奧運是世界矚目的重要賽會，更是文化軟實力輸出的最佳舞台，這次政府特地與時尚設計師周裕穎合作，讓台灣的元素導入奧運隊服中，向世界展現台灣的文化內涵。

吳思瑤昨（23日）在臉書發文表示，雖然體育署搞飛機，搞得大家一肚子氣，但還是要來認真介紹這屆東奧，我們在其他方面的用心。首先，就是奧運制服大變身，奧運是世界矚目的重要賽會，更是文化軟實力輸出的最佳舞台。不只要在運動場上爭取佳績，也要讓台灣文化內涵被世界看見！

吳思瑤指出，自己透過多次質詢要求，努力讓教育部、中華奧會突破，改變過去服裝製作最低標的採購方式，提高預算，讓穿在選手身上的出場服更有品質。設計上也經過甄選，與時尚設計師周裕穎合作，讓設計元素導入奧運隊服的改造。

對於台灣奧運制服，吳思瑤稱，意義多元，處處巧思：設計意象來自於台灣傳統的「梅花窗花」，布料來自寶特瓶、環保回收紗廢料工業回收，並以手工勾針與雷射切割、傳統工藝結合現代科技的方式，誕生一系列「概念永續」、「材料永續」、「手法永續」的經典時尚服飾，讓台灣奧運隊服登上時尚伸展台。