台灣羽球「世界球后」戴資穎。（季志翔攝）

東京奧運經過23日晚間的開幕典禮後，今天羽球賽事點燃戰火，白天賽程有男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、女單戴資穎陸續出場，而路透社的賽前戰力分析認為，戴資穎是本屆東京奧運值得期待的選手之一，最終她在小組賽首戰只用25分鐘，以21比7、21比13拍落瑞士選手賈奎特（Sabrina Jaquet）。

目前世界排名第1的戴資穎，生涯第3度參加奧運，過去兩次奧運止步16強的她，希望這次會有不一樣的結局，她也認為奧運是很特別的舞台，追求獎牌是她的目標，路透社指出，27歲的小戴生涯尚未拿過奧運獎牌，這次可能是她最後一次機會。

戴資穎今天小組賽首戰將出戰瑞士選手賈奎特，這是雙方生涯首度交手，小戴期許旗開得勝，給自己增添信心，首局第1分小戴反拍掛網之後連得12分拉開差距，帶著雙位數領先進入技術暫停，會到場上後持續維持優勢，迅速拿下一局。

握有1局領先優勢的戴資穎，次局再一鼓作氣，連拿4分取得領先，雖然一度被對手追到1分差，但她隨即回穩，利用角度調動對手，持續穩住領先優勢，最終僅用不到半小時迅速拿下勝利。

除了戴資穎，首次參加奧運男雙王齊麟／李洋、男單王子維3位國中中學也會同日出賽，尋求攜手獲勝。