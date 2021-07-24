昨晚日本東京奧運開幕儀式，轉播單位NHK直接稱「台灣」；更用台灣的「た（ta）」進場；台灣制憲基金會董事長辜寬敏透露當年與安倍、麻生談話表示，近來日本對台外交政策轉為「戰略清晰」，期待日本與台灣間能進一步建立正式外交關係，讓兩國關係正常化。

辜寬敏回憶指出，十餘年前安倍晉三前首相來台訪問，本人曾在聚會上對安倍晉三先生表示：「台灣若成為中國的一部分，日本就會變成二等國家，不然就是再軍備！」。

他說，當時，安倍晉三先生握著本人的手向本人表示他百分之一百同意本人之建言。類似的建言他亦曾與現任副首相麻生太郎先生表達，麻生太郎先生亦有同感。時至今日，日本外交政策在中國步步進逼下終於做出巨大轉變

辜寬敏說，樂見日本方面在國際場合以「台灣」作為對我國之正式名稱。日方此次之作為，除顯見台日關係之堅實外，如此尊重台灣人對於正常國家的期待，更讓兩國人民達到真正的「心靈契合」。

他強調，國際間近來支持台灣聲浪不斷，他深表感謝，但同時也希冀國人同胞能在國家正常化道路上積極採取行動，為自己的國家與後世子孫創造美好將來。