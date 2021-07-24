據中國外交部網站消息，中國國務委員兼外長王毅昨天（7月23日）在四川成都，和馬爾他外長巴爾托洛舉行會談。王毅表示，歐盟對華「三重定位」相互矛盾，相互抵銷。

中國外交部發言人趙立堅今年在6月16日的外交部例行記者會上曾表示，美歐都對華提出了所謂「合作、競爭、對手」的三重定位，其實質就是既要損害中國的利益，還要撈中國的便宜。篤信和鼓吹這種論調的人，不是自身智商出了問題，就是低估了中國人的智商。

王毅表示，中馬建交以來，兩國關係歷經國際風雲考驗長盛不衰，最根本原因就在於雙方始終堅持平等相待，始終相互尊重、相互理解、相互信任。中方願同馬方認真總結成功經驗，以明年慶祝建交50週年為契機，共同開闢中馬關係新的發展前景。

王毅表示，中方贊賞馬方長期堅持一個中國原則，在涉及中國核心利益問題上給予支持，將同馬方一道堅持不干涉內政原則，繼續本著客觀、公正、友善的態度對待對方，不斷鞏固兩國關係的政治基礎。

王毅說，中方願同馬方繼續推進抗疫合作，加強在疫苗、藥物註冊等方面對接，盡力為馬方抗疫提供必要幫助。病毒溯源是科學問題，雙方要共同抵制和反對將溯源政治化、病毒污名化的行徑，堅持科學公正態度，維護國際社會團結。

王毅表示，中方重視馬爾他區位優勢，願同馬方簽署共建「一帶一路」合作實施方案，為後疫情時代中馬務實合作作出規劃，並探討開展三方、多方合作。中馬友好深入人心，雙方要豐富兩國人文交往管道，拓展教育、文化、體育等領域交流合作。

王毅指出，中方支持馬方在國際和地區事務中發揮應有作用，願同馬方就應對氣候變化、維護網路安全等加強合作，共同堅持真正的多邊主義，推動國際關係民主化，反對打著多邊主義旗號搞小圈子，反對鼓吹意識形態對抗，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序。

王毅強調，人權沒有最好，只有更好。一國人權狀況如何，只有這個國家的人民才有權評判。各國應在平等基礎上、本著相互尊重原則進行對話交流。

王毅指出，中歐沒有嚴重利害衝突，也沒有歷史糾葛。雙方都堅持多邊主義，都維護聯合國的權威和地位，都主張和平解決爭端。中歐是夥伴不是對手。歐盟對華「三重定位」相互矛盾，相互抵銷。希望馬方繼續發出客觀理性聲音，增進中歐相互瞭解與信任，為推動中歐關係健康發展發揮建設性作用。

巴爾托洛就河南發生嚴重洪澇災害向中方表示慰問。表示馬中關係的寶貴經驗就是堅持平等相待，期待以明年兩國建交50週年為契機，深化相互信任，擴大共同利益，拓展在醫藥、金融、海洋、清潔能源、高等教育、電影拍攝等領域合作，推動馬中關係進一步發展。

巴爾托洛表示，馬方贊賞中國脫貧和抗疫取得的重大成就，感謝中方為馬抗疫提供大力支持，希同中方繼續加強抗疫合作。病毒溯源應基於事實，不應把溯源政治化，團結抗疫不是可選項而是必選項。

巴爾托洛認為，聯合國憲章十分重要，馬方贊同中方倡導的和平共處五項原則，主張每個國家都應辦好自己的事，而不是充當別人的教師爺，不應把人權問題政治化、武器化。馬方主張歐中之間應加強合作而不是相互競爭，希同中方攜手應對氣候變化、網路安全等全球性挑戰。雙方還就共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。