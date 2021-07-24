藝人吳鳳從土耳其來台發展，6年前娶台灣老婆陳錦玉（Rynne）後，育有兩個可愛女兒，常在臉書傳遞正能量的他，透露老婆今年2月涉入司法案件，後來才知道是郵局帳號被盜導致，還好最後證實清白，讓夫妻倆虛驚一場。

吳鳳表示今年二月時，老婆收到彰化查緝隊通知，因為反農業管理法得到案說明，打電話給偵查員詢問時，發現郵局帳號有被蝦皮匯入1塊錢的紀錄，這才了解有人冒用老婆身分及郵局帳號，在蝦皮上販賣不合法的農藥，至於收款帳號就不是同一個帳戶，不過老婆郵局帳號只用來申請育兒津貼，犯罪者怎麼取得個資，讓夫妻倆百思不得其解。

事隔一個多月後，吳鳳老婆又陸續接到地檢署通知，一樣要到案說明，直到七月初，彰化海巡署逮捕12名嫌疑犯，才讓整起案件水落石出，吳鳳也為老婆抱屈，明明身為受害者，卻得以被告身分出庭，整起事件花了快半年才結束，聽聞還有其他不少人被盜用，其中包含許多年長者，藉此提醒大家多注意帳戶是否有被盜用跡象，避免成為下一個受害者。

對此，網友紛紛回應：「台灣詐騙集團太可惡，政府應該修法判重刑，畢竟太多人受騙又得吃上官司」、「臉書也是一堆詐騙，尤其是假徵人手工代工，很多人帳戶也是被騙去利用」、「1塊錢處理了半年，天啊！真的很折騰人」、「我今年2月收到蝦皮匯款，隔天就聯絡客服填寫資料凍結，並去警局備案，真的很浪費老百姓時間」。