周五（23日）航運族群再度轉強，占大盤成交比重達35%，長榮帶頭反彈大漲逾7%，陽明和萬海則分別上漲3%、收在平盤，不像以往激情演出。法人指出，推估長榮上半年每股盈餘（EPS）約16元左右，跟IC設計聯詠賺的差不多，長榮股價154元，聯詠489元，兩者天差地遠，不難理解本周貨櫃三雄暴跌並非基本面問題，而是先前漲的太猛，導致籌碼凌亂，提醒投資人在8月15日半年報未亮出底牌之前，航運股反彈只能賺差價。

航運股23日重回主流地位，成交值占大盤35%，貨櫃三雄成功「吸金」，搶下成交額前三名，成交金額依序為長榮的793億元、陽明623億元和萬海365億元，也推升台股當沖比站回5成以上。

長榮上漲逾 7%至154元，陽明也有漲3.5%漲幅，收在145.5元，萬海尾盤壓回至平盤240元，散裝航運的慧洋 - KY、四維航、中櫃、裕民等跟著大漲一吐悶氣。

另外，鋼鐵族群在中鋼大漲3%領軍下，燁興亮燈漲停，彰源、威致、中鴻、允強、海光等也連袂強勢反彈，漲幅在3%至6%之間。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，8月15日是公告半年報最後期限，凡是有半年報實力的公司會持續反彈，尤其是本周跌深的航運和鋼鐵，但也提醒投資人，航運股在這波下殺過程中，套牢相當多籌碼，在8月中旬半年報底牌還沒打出來前，航運反彈可能只適合搶差價。

蔡明彰示警，周五不少中小型電子開始湧現賣壓，原因是本波漲幅太大，逼近半年報出爐，若獲利不如預期，股價卻那麼高，屆時要面臨市場檢視。至於面板雙虎的友達出現補漲，半年報有望撐腰，明年配息殖利率高達10%，在法人降評看壞面板行情之際，這種低估的股票反而值得留意，別跟著市場瞎起鬨。

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