東京奧昨晚開幕，蔡英文總統表示，再怎麼大的考驗，也不會動搖體育的力量、奧運的價值。「謝謝主辦國日本將一切化為可能」。

昨天開幕，雖然現場主持人以「Chinese Taipei」稱呼，日本轉播單位NHK直接改稱，「台灣進場。」台灣是按照（台灣的）『た（ta）』進場，

蔡總統凌晨在臉書指出，全世界正從疫情中努力復原，全世界體育選手展現強韌的意志，一同登上奧運殿堂，同場競技。不分國界，不分種族，都展現出人類存在的文明價值，以及對於和平、多元與團結的信念，真的讓人動容。

她說，同樣的，無論遭遇多大的挑戰，也不會阻擋台灣成為世界的一員。「當盧彥勳、郭婞淳掌旗進場的那一刻，台灣站上了世界舞台，我們都同感驕傲」。

總統說，今天，台灣的划船和射箭好手已經出賽，划船好手黃義婷，以及射箭好手林佳恩、譚雅婷 、雷千瑩 、湯智鈞 、鄧宇成、魏均珩都拚盡全力爭取排名。

總統表示，明天，有更多國手即將登場，包括羽球、桌球、網球、舉重、游泳、體操、柔道、跆拳道、射箭、射擊、划船和自由車，「我們精銳盡出！請大家持續鎖定轉播，一起為台灣選手加油」。