國內降為二級防疫警戒，高市府24日開記者會公布相關放寬及配套措施，針對民眾相當關心的健身房及室內運動場館，高市府宣布開放，但游泳池仍維持不開放，在健身房部分採取跨縣市會員限制，暫時不開放非高雄市的會員到高雄的健身房運動。

高市府衛生局說明，除了游泳池，室內運動場館均可開放，而到健身房運動的民眾必須全程戴口罩，並且禁止裝口罩支架，以保持口罩有效的過濾性，而目前高雄健身房的教練已經百分之百完成快篩，未來也是每7天要快篩1次，並且增加廁所清消頻率。

高市府衛生局也進一步說明健身房的相關加嚴標準，健身房內不提供可攜式的器具，例如手套、腰帶等，而蒸氣室、烤箱、三溫暖、浴室等不開放，有氧、飛輪等團體訓練教室也不開放，且必須有合宜的防疫管理人員數量，健身房內每10名會員至少要搭配1名防疫人員，來管理相關防疫措施。

此外，暫時不開放非高雄市的會員到高雄健身房運動，跑步機、滑步機、登山機、飛輪等高耗氧量、高輸出的運動器具，建議要有速度控制，避免運動傷害或是讓運動民眾有把口罩摘下的機會。