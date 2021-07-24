陝西洛南縣洛河漫過河堤、公路，基礎設施損失嚴重。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端24日消息，陝西省洛南縣22日14時至7月23日14時，突遭暴雨洪水襲擊，造成近7萬人受災，直接經濟損失1億6483.4萬元（人民幣，下同，約合新台幣70.8786億元），未接到人員傷亡報告。

消息稱，洛南縣最大降雨量為麻坪鎮栗西口村239.3毫米。暴雨致使該縣洛河、麻坪河、石門河、石坡河、周灣河等河流水位暴漲，靈口水文站23日10時實測最大流量3310立方米／秒、超警戒流量2310立方米／秒，張坪水庫蓄水位快速上漲高達1121.7米（汛限水位1116米），超汛限水位5.7米，緊急實施洩洪，最大下泄流量為700立方米／秒。

截至23日24時，此次災害造成16個鎮辦6萬9762人受災，倒塌房屋25戶86間、損壞房屋792戶2461間、車輛12台，財產損失440.3萬元。

玉米、烤煙、果蔬等農作物受災面積974.3公頃，農作物經濟損失4096萬元。

災害造成縣城通往石門黃龍、麻坪、石坡、巡檢、保安、洛源、靈口等7個鎮道路中斷。

巡檢、洛源、石坡、石門、保安、麻坪、靈口、柏峪寺、城關9個鎮辦37個村17條10千伏幹線、2條10千伏支線停電，造成35976戶群眾電力中斷。

石門鎮太白岔村、洛源鎮龍潭村、巡檢鎮高山河村、石坡鎮黑山村4個村通信中斷。

沿洛河6個鎮辦部分河段洛河水漫過河堤、公路，基礎設施損失嚴重，直接經濟損失11840.1萬元；公共服務設施損失107萬元。洛南縣因災造成直接經濟損失1億6483.4萬元，目前未接到人員傷亡報告。