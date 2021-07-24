奧地利桌球女將劉佳以直落四打敗敘利亞小將。（美聯社）

本屆奧運最年輕的運動員、12歲的敘利亞桌球女將札札(Hend Zaza)在女單首戰吞下敗仗出局，她對戰39歲的奧地利傭兵劉佳(Liu Jia)，劉佳以強大的戰力連拿4局，11-4、11-9、11-3、11-5擊敗札札。

然而札札奮勇作戰，她在第2局一度取得6-2領先，但被經驗老到的劉佳迎頭趕上。札札在國內打遍無敵手，是他們國家首位參加奧運的桌球選手。本來札札可以追平11歲進入奧運的紀錄，因為東京奧運延後1年，她出賽時已經12歲（2009年1月出生）。

桌球年齡的差距本來就可能很大，札札在資格賽的對手就比她年長30多歲。奧運史上最幼的參賽者是希臘體操選手Dimitrios Loundras，他在1896年奧運時只有10歲又218天。

澳洲馬術女將哈娜(Mary Hanna)今年66歲參加東京奧運，成為本屆最年長的參賽者之一，跟札札相差了50多歲。史上最年長的女將是70歲參賽的馬術選手Lorna Johnstone。