近期受到大陸官方強力監管制裁，在IPO時暢想千億美元市值的滴滴出行，美股IPO掛牌不到一個月，市值已經跌破400億美元，基本回到2017年融資時的估值。這不僅遠低於滴滴自身的預期，也令當初承銷的投行們灰頭土臉，對於那些急於變現脫身的創投機構更如晴天霹靂。

滴滴ADR在美股23日收盤暴跌21％至8.06美元，再創上市後新低，這較其6月30日所創盤中18美元的歷史高位重挫約55％，市值剩不到400億美元。

多維新聞網24日報導，儘管滴滴21日曾宣布向河南水災捐款人民幣1億元，並暫停了鄭州市的滴滴服務，以此來展現企業社會責任，但投資人顯然不買帳，滴滴股價持續下跌。

市場人士表示，從估值來看，這已經讓滴滴重回2017年融資時的市場估值，尤其大陸監管機構對滴滴懸而未決的懲罰措施，很可能讓滴滴的估值「沒有最低，只有更低」。

除了監管壓力之外，滴滴還面臨著來自老股東的變現壓力。滴滴被稱為融資數量最多的大陸互聯網企業，8年多時間融資20輪，融資金額超過200億美元，估值最高時超過千億美元。