新興區八德路商家指19日當晚淹水是因水利單位管轄的愛河水閘門忘了開啟，才導致雨水宣洩不及。（石秀華攝）

高市新興區八德和林森路因19日晚間雷雨交加，一度淹水至小腿肚，事後居民怒爆指愛河水閘門忘了開啟。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高雄19日傍晚雷電交加，驟降豪雨，市區新興區八德路和林森路口出現淹水現象，警方拉起封鎖線警戒。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高雄市19日降下大雷雨，不僅鳳山區三民路淹水造成39歲高姓女子撐傘涉水觸電喪命，當晚新興區八德路也曾水淹小腿肚，附近居民不滿爆料，指當時八德路旁愛河的水閘門根本忘了開啟，水淹半小時後，水利單位獲報，才緊急開啟閘門，積水後來才慢慢退去，因此砲轟市府「螺絲鬆了」！

高雄19日傍晚正值下班尖峰時間，雷電交加，閃電劃過空中，伴隨轟隆隆的雷聲，聲勢驚人，不少市區路段因突降大雨，出現淹水現象，其中高市新興區八德和林森路淹水至小腿肚，可見路口的自助餐店騎樓泡在水中，鄰近的機車行趕緊將展示中的新車抬高。

事後有民眾爆料指，當天新興區八德路會淹水，是鄰近的水閘門忘了開啟，導致雨水宣洩不及，由於水淹小腿肚，不少商家急壞了，急電水利單位，市府水利人員才匆忙趕到現場將閘門開啟，後來水才慢慢退去。

有民眾不滿市府在大雨來臨前，未做好水溝疏通以及監控水閘門狀況，附近商家因此砲轟「這麼重要的防水患基本措施都沒做好，市府螺絲鬆了嗎？」