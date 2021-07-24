一名林姓男子與女友分手後，女方為了報復男友，立刻結交楊姓男友，雙方並同居藉此氣林男，林男今年3月某日行經楊男家門口時，看到女友過去常穿的胸罩及內衣晾曬在庭院中，一氣之下偷走內衣褲，楊男事後透過女友告知內衣遭竊立即報警，警方調閱監視器後發現是林男所為，嘉義地方法院依竊盜罪判決林男拘役15日。

根據判決書記載，林男於去年3月7日晚間7時36分許，至嘉義市某處民宅前，見前女友所有之黑色條紋上衣1件、白色長褲1件、胸罩1件、內褲1件掛置於屋外衣架上，竟意圖為自己不法之所有，徒手竊取上述衣物隨即離去。驚楊姓屋主發覺衣物失竊後報警處理而查獲。

法官審理後認為，林男目前無業，自陳經濟狀況貧寒，經查近30年均無任何犯罪前科，但原與女方為男女朋友關係，前女友為報復，改與楊姓男子同居，竊取之衣物，價值約新臺幣2000元，林男坦承犯行，且已將竊得之衣物還給被前女友，獲得被害人之諒解，但至今尚未與告訴人和解，因此判決拘役15天。