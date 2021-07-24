陸委會拋出協助安排陸生施打疫苗消息，但當前情況仍是只聞樓梯響，結果不明朗，主要問題仍卡在陸生沒有居留證與健保卡，因此公費施打有困難。有陸生表示，總統蔡英文曾在2015年公開表明支持陸生納入健保，如今遲遲沒有結果，希望政府不要再開空頭支票，陸生無健保終究不是長遠之計。

成大商管系所一名碩士陸生指出，很高興看到陸委會與台灣有關部門釋出善意，正視陸生沒有疫苗可打的問題，台灣的外籍學生、港澳生、僑生都有健保，陸生是唯一沒有健保的群體，因此陸生在台的健康保障，一直處於灰色地帶，今天陸生無法登記疫苗，正是暴露了這起問題的存在。

該名成大陸生說，蔡英文總統在2015年曾公開表示支持陸生納入健保，可是現在遲遲沒有結果。隨著在台陸生人數慢慢減少，納入健保的可行性更應該被探討。

他強調，希望藉著陸生疫苗登記一事，再次呼籲陸委會、教育部和衛福部，請給陸生更好的健康保障，陸生無健保終究不是長遠之計。

政大一名博士陸生則說，本土疫情爆發以來，台灣疫苗始終不足，陸生只能在學校住宿附近小範圍活動，這其實與居家隔離並無差別，想要外出調閱資料，健康都充滿風險；如果不想留在台灣，唯一的選擇就是返回大陸，選擇隔離施打疫苗，如此卻得面對近期無法返台，並且何時回校時間不明的風險。

政大陸生提到，合法在台停留人士當中以陸生占大多數，約2700多人。昨日接獲校方老師提供海基會訊息，強調各所大專校院、政府部門及海基會都為了陸生正在努力，近期應該就會有好的結果，對此他表達感激，不過想起去年回台遭受百般阻攔，迄今難以信任官方單方面說法，「鑒於之前的經驗教訓，陸生是否能被納入疫苗施打人群的考慮範圍，需正式發布後才能確定」。

政大陸生指出，在台停留的大陸人士，包括陸生、企業人士及部分「小明們」等，因為沒有居留證而無法預約施打疫苗，疫苗預約方式恐怕也得另外設置，擔憂行政流程繁瑣，施打疫苗如果無法如期進行，擔心影響到暑假之後的學習計畫，因此希望陸委會與相關部門如有安排，務必得加快腳步。

政大陸生認為，當前除卻選擇繼續留守的陸生需要關注，已經回陸的陸生也不在少數。這部分完成疫苗施打的陸生如何返台，何時可以返台，返台後的隔離方式如何，都是大家正在翹首以待的。