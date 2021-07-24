民視無線台《GoGoTaiwan》主持人段慧琳宅在家不懈怠，為了節目安排健身訓練課程，沒想到照片一秀出「嚇壞所有人」，被封「不正常女子」，紮實的背部與手部線條，驚豔了所有粉絲，但段慧琳說這只是「日常」，自我要求高的她還說比起「三鐵圈」的朋友，自己算普通級的了，而且對於運動不斷充實的段慧琳，還有主持Podcast「運動人的 pain cave」，邀請各界運動好手與國手來上節目，聽專業國手的心路歷程與正確的專業知識，對於「運動」有著完整的經驗值與實戰經驗，就像奧運選手場上的一哭一笑，段慧琳非常能理解他們的心情，因為訓練與比賽的酸甜苦辣，段慧琳有參與實戰經驗，是目前最專業內外兼具的運動藝人與主持人。

段慧琳最高背蹲可負重70公斤，而且持續有2、3年的重訓課的段慧琳，還提到這段日子宅在家其實自己是「步步驚心」，因為下半年度節目都是又硬又瘋狂的上山下海，如果不提早2個月保持訓練，很難面對後面「艱困」的挑戰，段慧琳提到像2020「東引軍事越野障礙賽」，因為要爬上爬下導致膝蓋承受不住，所以教練加強重訓項目，針對她節目的需求給她重訓，目前保持一周9到11小時的運動，但因為舉重做「重訓」是非常專業項目，段慧琳特別聘請教練指導，但因為疫情有段時間暫緩，目前照片中先負重40公斤算是熱身，為了節目的認真的段慧琳讓大家為之讚嘆。

被問到如果舉重這樣的訓練，會不會但心身材變壯？段慧琳笑說沒有把自己定義成演藝圈女藝人標準一樣，身為專業運動人與主持人，這樣健美身材是她的驕傲與特色，也自豪無人跟她一樣，成為超級鐵人女王的段慧琳，有著與別人不一樣的風格！