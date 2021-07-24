東京奧運今開幕引發關注，不過有網友發文表示，與日本朋友聊天發現對方根本不關心，並表示這次的奧運早就被新冠肺炎給毀了，畢竟回憶5年前里約奧運閉幕時日本的表現，對比今天的開幕式，看了只覺得敷衍了事，但又礙於規定不能不辦。如果沒有疫情，能力全開的日本會嚇死大家，而不是像現在幾乎快變黑歷史了，引發網友熱議，眾人大嘆日本真的衰。

一名網友今在PTT上發文表示，東京奧運今開幕，與九州朋友聊天，卻發現對方「一點都不關心」，還說會關心的只有會看電視的昭和老人，而他打算趁著這次的假期出發去金澤旅遊，讓原PO聽了非常震驚，畢竟辦奧運應該是舉國專注的大事吧？

該網友指出，朋友聽完告訴他「東京奧運早就被新冠肺炎給毀了。」看看今天開幕的樣子，這會是日本真正認真起來的樣子嗎？回憶一下五年前里約奧運閉幕的「東京五分鐘」，相較之下，這次的開幕根本是敷衍了事。負責此次奧運視覺效果的人都跳船了，而聖火傳遞的部分也是一堆名人辭退，開幕前還爆了音樂設計的黑歷史。

該網友的朋友還說，這次奧運開幕式僅天皇出席、皇后沒來，連國內贊助大手企業如豐田，日立都自主把廣告撤下，所以日本人如果能選，應是希望沒有這次的東京奧運。「因為這註定是一個被詛咒的奧運，不辦要給國際奧會鉅額賠償金，而且也不能延期，不然以現在第六波感染爆發，且出現Delta變異株感染，不辦才是最好的。」

原PO的朋友也感嘆的說，看到這次東京奧運被嘲笑的景象，真的覺得很無奈，只能說是新冠肺炎害的，不然能力全開的日本，真正的開幕式黑科技只會嚇死你，而不是如同現在這樣幾乎快要變成黑歷史了。

不少網友表示，「這次奧運有夾縫中求生存的感覺，蠻鼻酸的」、「別把真相說出來，很殘酷」、「開幕式早被疫情毀掉了」、「 里約奧運的閉幕式，日本秀的那段真的很強」、「東京奧運這次開幕就是有就可以的感覺，真的可惜了」、「這次日本就是硬著頭皮辦」、「預算燒光、疫情真的毀了一切」、「沒有動漫真的很可惜」、「日本蠻倒楣的」。