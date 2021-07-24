國民黨立委鄭正鈐23日指出，同樣是無一定雇主，自費在職業工會投保的勞工可以領到紓困金，在勞保局投保的勞工卻不能領，這對許多中年被裁員的臨時工，因過去沒有相符的職業工會又希望持續累積勞保年資，只能選擇在勞工保險局投保，他們的勞保保費比職業工會高，卻領不到政府任何紓困補助，呈現出「同為臨時工，紓困兩樣情」的慘況。此文獲得高度迴響，網友更激動表示，忍不住哭了。

鄭正鈐在臉書發文表示，台灣的紓困面臨「同為臨時工，紓困兩樣情」，因為一樣都是無一定雇主，一樣都是自費投保，在職業工會投保的勞工可以領到紓困金，但在勞保局投保的勞工卻不能領。這個狀況讓有些人在中年被裁員後，因為沒有與過去工作相符的職業工會，又希望持續累積勞保年資，這時只能選擇在勞工保險局投保；他們的勞保保費（自負額80%）比職業工會（自負額60%）高，但這些人卻領不到政府任何紓困補助。

鄭正鈐強調，根據勞動部統計，此類投保人數為12030人，相對於勞動部編列的四百多億紓困預算，要幫助他們不過是舉手之勞。即便紓困破洞百出仍應積極補破網，勞動部應為這群艱困勞工放寬門檻，讓他們都能獲得適當的紓困補助。

此文一出，網路迴響熱烈。網友紛紛留言：「謝謝您幫我們發聲，激動到忍不住哭了，我們就是一直到4月底都保在勞保局，卻什麼都沒有的小小勞工」、「有需要的人領不到！不需要的人領很多！」「社會上還有很多沒投勞保的臨時工，連屁也領不到！」「根本就不公平、公正、公開的什麼爛紓困啊？」「誰叫勞工是蔡英文心裡最軟的一塊肉，好吞」。