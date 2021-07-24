國內新冠肺炎「唐鳳系統」第三輪預約接種23日開打，台中共有15萬9591人預約接種，台中市政府除配合規劃醫療院所接種外，24日及26、27三日更加開快打站，為預約民眾提供接種服務。

台中市長盧秀燕也在24日前往龍井區龍峰國小快打站視察，她表示，隨颱風逐漸北移，對台灣的影響減低，台中快打站今日照常開設為預約民眾提供接種服務，感謝所有防疫同仁的努力，不畏風雨提供市民優質服務。

盧秀燕指出，雖然颱風北移，但外圍環流天氣較不穩定，擔心會對快打站造成影響，因此上午至龍峰國小快打站視察接種情形，以龍峰國小這站來說，現場進行順利，民眾報到率也很高，希望讓市民早點打到疫苗，維持健康安全。

民政局長吳世瑋指出，第三輪預約登記台中共15萬9591人預約接種，除全市醫療院所能吸收的施打量能約8萬人，市府於今日及下週一、二共三日開設快打站為7萬9591名預約民眾接種疫苗，補足醫療院所施打量能，市府持續努力，鞏固城市安全網。

民政局長吳世瑋提醒已預約完成民眾，可先於COVID-19公費疫苗預約平台( https：／／1922.gov.tw／vas／ )下載「疫苗接種須知」，列印填寫疫苗接種評估及意願書，並攜帶至快打站，可節省現場填單等候時間，如無法自行列印填寫，各快打站現場也提供紙本供民眾填寫。