《小明星大跟班》主持人吳宗憲（右）、吳姍儒。（中天綜合台提供）

小鐘到《小明星大跟班》擔任「這樣的泳裝你敢穿嗎？泳裝互換大會！」評審。（中天綜合台提供）

梁凱莉穿連身泳裝，被虧看起來很會游泳。（中天綜合台提供）

可妹穿比基尼亮相。（中天綜合台提供）

中天《小明星大跟班》下周一（26日）晚10點將播出「這樣的泳裝你敢穿嗎？泳裝互換大會」，邀請演藝圈「小乖乖」代表梁凱莉、高以馨及「小惡魔」代表米恩奇、可妹等，眾人挑戰火辣的換裝大會，讓評審團之一的小鐘難掩興奮：「我期待這集已經期待很久了！」還分享最怕老氣的蓬蓬裙款式，認為簡單的三點式比基尼最能引起遐想。

率先登場的米恩奇穿著豹紋比基尼，姣好身材一覽無遺，讓全場驚艷，平時看來陽光甜美的米恩奇，竟隱藏著如此火辣的好身材，吳宗憲與小鐘頻讚：「這一定要有蜜大臀的人穿才好看，扁的那種穿下去直接垮掉。」Sandy見吳宗憲情緒高昂，笑虧：「你講話越激動，口罩就一直越飄越上面，已經變眼罩了。」米恩奇開心分享「堅持每天練深蹲」維持身材，居家防疫期間更是不敢鬆懈，為了等恢復錄影能大秀這件「戰服」。

接著登場的梁凱莉，穿著中規中矩的連身泳裝，小鐘一看笑虧：「就感覺她很會游泳，泳帽、蛙鏡戴起來就完全不理人那種。」梁凱莉急忙解釋自己是真的會去游泳，所以在泳裝的選擇上，就會以安全性為優先考量，更透露剛出道時，什麼都不懂穿泳裝上外景節目玩遊戲不小心露點的糗事，自此之後，梁凱莉成了「防護高手」，現在看到別人意外露點時都會立馬衝上前幫忙。

台泰混血的可妹，一身比基尼立馬引發轟動，連Sandy都非常羨慕：「她穿什麼都很合理，就算穿很少也都會覺得是健康的。」可妹大方分享挑選泳裝的重點：「我個人喜歡白色，因為百搭，而且我覺得女生應該要穿細邊的比基尼，曬太陽才不會有痕跡，布料越少曬得越均勻。」但可妹透露最受不了3種款式：「有裙擺的、四角褲型的、連身小碎花裝飾的。」不料她將面對的換裝挑戰，就是連身碎花裙，不僅女神的氣勢全沒了，全場更崩潰大喊：「像夏天的『受害者』吧！」《小明星大跟班》每周一至周五晚10點在中天綜合台播出。