即將熄燈的千葉火鍋分店「宜蘭尊爵館」，店內這幾天忙著出清食材。（胡健森攝）

新冠肺炎疫情重創國內的餐飲業，即使是大型連鎖店也同樣扛不住這波衝擊，千葉火鍋宜蘭分店也宣布，受疫情影響同時租約到期，只營業到7月31日，業者這兩天也開始忙著出清食材，甚至連店內的桌椅、電磁爐等器具也舉行「跳樓大拍賣」。

位於宜蘭市中心的千葉火鍋宜蘭分店「宜蘭尊爵館」，是吃到飽的自助式火鍋店，因店內提供的食材豐富、且停車便利，在10年前開幕後深受地方民眾的歡迎，經常客朋滿座，一位難求。

不過今年的疫情衝擊太大，營業額大幅縮減甚至幾乎要歸零，即使試圖暫時轉型，推出外帶套餐，員工更緊急從超過50人大幅縮減為10人，但仍難以負擔人事成本及店面租金，讓業者大感吃不消，只得斷尾求生，吹起熄燈號。

千葉火鍋行銷經理張妤綾表示，雖然宜蘭分店被迫關店，但千葉餐飲集團仍將秉持永續經營的理念，同時藉機汰弱留強、資源聚焦，適當地調整品牌及規模，更能符合消費者的需求，集團仍對未來抱持樂觀，看好台灣很快能控制住疫情，因此集團另規畫在今年下半年拓展6家新分店。

對於消費者權益方面，業者也很有誠意地提出因應之道，如果手中還有尚未使用完畢的餐券，可以前往其他分店使用，或者是到宜蘭尊爵館購買食材抵用，還可以享有部分商品「買五送一」的優惠；而在即將吹熄燈號的消息傳出後，立即吸引在地宜蘭人前往一探究竟，除了感到惋惜，同時也藉機撿便宜，買一些好料回家給自己加菜。