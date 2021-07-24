新北市鶯歌老街多數路面為花崗岩石材，市府為執行「三鶯文創整合計畫」，決議將有行車需求的育英街、尖山埔路改為瀝青混凝土路面，不過在地店家卻找來400多位民眾連署反彈；養工處表示，市府已與當地溝通1年多，也針對連署家戶逐一訪視，多數居民經溝通後也同意，絕無黑箱問題。

鶯歌老街育英街、尖山埔路因路面是花崗石材，當地里長、部分里民反應，常有機車騎士在此自摔，呼籲改善路面。養工處配合三鶯文創整合計畫，爭取前瞻補助，預計在年底針對而有行車需求的育英街及尖山埔路107到235號車道做改善，將鋪面材質改為瀝青混凝土。

陳姓連署主辦人指出，養工處只有在1月初召開地方說明會，當時大家的共識就是不要將鋪面改為瀝青材質，之後地方居民便沒有參加過任何一場會議，都是里長、議員和市府召開，結果卻突然決議要在10月開挖，太過草率。

陳姓連署主辦人表示，老街摔車的都是車速太快，市府說機車族會摔倒，就要從限速改善，另外娃娃車、輪椅不好推的問題就要改善人行道，養工處長年沒有保養石鋪地面，突然決議要將路面改為瀝青材質，根本沒有一個正當的表決程序，連里長也搞黑箱作業。

同慶里長張素燕，當初開地方說明會都有透過廣播、網路告知居民，因為有太多人投訴摔跤，才會與議員協商，根本不是決議，很多當地居民不在連署名單內，根本不能代表當地居民的意見，區公所、養工處每年都有來保養路面，花費不少經費維護，育英街是因鋪面年久，維修後摔跤仍頻傳才有改換鋪面的意見。

養工處長馮兆麟表示，城鄉局、工務局等單位已與當地居民、民意代表溝通1年多，同意盡量保持老街原貌，局處針對尖山埔路、育英街摔跤問題一直有用鋼珠噴砂處理，但改善有限，另考量育英街有斜坡容易摔車，附近又有鶯歌國小、國中，石鋪面無法畫設行穿線等問題，多次溝通下決議改善。

馮兆麟說，老街徒步區陶瓷街、重慶路仍會維持石鋪地面，市府收到連署陳情後，一一過濾發現實質在影響路段有41戶住戶，雖然疫情間無法召開大型說明會，仍逐一拜訪說明，甚至在本局臉書發文收集民眾意見，多數住戶經溝通後也同意施作，屆時臉書留言也將供規畫設計參考。