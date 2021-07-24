台東決定順時中 宣布餐廳開放內用 13:242021/07/24 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣宣布餐廳開放內用。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台27日後降至2級防疫警戒，台東縣政府24日早上10點開調降疫情警戒會議，初步決議結果出爐，餐飲業開放內用，但仍需遵守中央的二級防疫指引規範。 縣府表示，餐飲業者需設好3面隔板，並採取梅花座、保持1.5公尺社交距離，及消毒、實聯制登記等，而其他放寬及配套措施細節，有待縣府24日下午統一對外公布。 台南「順時中」 7／27起開放餐廳內用 疫情降級 新竹開放餐飲內用 #開放內用 #餐廳 #縣府 #台東 #順時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NBC用缺乏台灣地圖介紹中國隊出場 陸駐紐約總領館抗議 10:232021/07/24 兩岸 隔板無效 學者建議店家應加裝排風扇 04:102021/07/24 焦點要聞 高雄宣布開放健身房 非在地會員不得進入 12:592021/07/24 生活 新竹女學生控遭導師性侵 校方調查中 04:102021/07/24 地方新聞 全台麥當勞延一周內用 婚宴禁逐桌敬酒 04:102021/07/24 焦點要聞 藍控林奏延違競業規則 打臉阿中 04:102021/07/24 政治要聞 快篩得自費 補教業怒喊給我疫苗 04:102021/07/24 焦點要聞 四大超商內用區開放 都配合縣市政策執行 03:352021/07/24 生活 婦風雨中獨牽機車背影惹人憐 熱心警救援助脫險 09:462021/07/24 社會 雙北市長通話後 敲定餐廳禁內用 7月27日至8月9日降為二級警戒 六都只有桃園敢開放 04:102021/07/24 焦點要聞 中台灣首座寵物公園在員林 年底完工 04:102021/07/24 地方新聞 生活熱門新聞 高端EUA過關台灣人想打嗎？最新民調出爐這選項一面倒 - 生活 東京奧運快成黑歷史 日人驚曝不想辦 網嘆真的衰 - 生活 睽違兩年 石門水庫今洩洪 千人搶看線上直播 - 生活 烟花滯留暴雨猛灌 翡翠水庫水量卻狂掉剩70％ 原因曝光 - 生活 木柵驚人畫面曝光！景美溪水暴漲 綠地、人行道不見了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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