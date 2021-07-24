全台27日後降至2級防疫警戒，台東縣政府24日早上10點開調降疫情警戒會議，初步決議結果出爐，餐飲業開放內用，但仍需遵守中央的二級防疫指引規範。

縣府表示，餐飲業者需設好3面隔板，並採取梅花座、保持1.5公尺社交距離，及消毒、實聯制登記等，而其他放寬及配套措施細節，有待縣府24日下午統一對外公布。