國華街是台南市知名美食街，24日降級前周末出現逛街人潮。（程炳璋攝）

台南市宣布27日餐飲店可有條件內用，業者期待趕緊恢復正常消費生活，多數民眾雖想吃爆美食店，卻仍保持觀望，顧慮一旦掀起報復性出遊，不久新冠肺炎疫情又得恢復3級警戒。

降級前夕的周末假日，台南市許多知名美食街車潮變多，人潮持平，台南市長黃偉哲宣布餐飲業27日解封，有條件可內用，有遊客喜孜孜等著要吃爆心中的美食店，並稱「小孩才做選擇，我全都要」。

多數民眾仍保持觀望，擔心一開始會有一波內用人潮，恐怕帶來新一波疫情，反而想維持外帶，「先等一下再說」。

知名的國華街與海安路美食店家多數已準備好隔板與實聯制措施，雖覺得可內用很好，關鍵是條件限制仍多，如果無法吸引客源，不如維持外帶。

國華街邱家小卷米粉店表示，現在是暑假，疫情警戒降級後勢必會出現家庭式旅遊潮，大人帶小孩全家來用餐，如何實行梅花座？還不能共食，實行起來很麻煩。

瑞榮小吃店老闆葉瑞文表示，台南市雖已連續多日沒確診案例，北部案例卻無法清零，台南市開放內用，吸引北部遊客南下，反而遭殃。

經營冰店的南泉冰果室老闆劉展佑開心可以恢復正常營業模式，他表示一般人不愛外帶冰品，容易融化，內用對冰店來說更重要。