疫情改變學習模式，各類線上學習平台顯著成長，數位教學平台「Snapask時課問」調查數位教學情況，發現再三級警戒期間，平台用戶數單月成長比率、學生發問題數量與學生參與直播課程人數，三者皆超過6成，五都當中，則以台北市、新北市與台中市學生最能接受遠距學習模式，顯見台灣學生未因停課而停止學習。

「Snapask時課問」幕僚長蘇詩涵表示，疫情期間，發現平台使用人數、發問頻率與題數皆穩定成長，但已可看出台灣學生開始養成使用數位工具輔助學習的習慣。

「Snapask時課問」也發現，自全台學校停課以來，學校老師透過線上教學軟體進行教學，學生也逐漸培養出透過網路資源、延伸課堂學習的習慣。依照平台統計資訊顯示，疫情期間的用戶數月成長62％；從地區分布來看，五都之中以台北市、台中市及新北市的使用人數為最多。

在提問數量方面，「Snapask時課問」分析全台近30萬使用戶的行為，發現「線上即時問答」的需求大增，學生上線發問頻率從原先每週2次大幅提升為 2.5次至3.1次，單日發問題數更從平均8題攀升到13題。

清華大學學習科學與科技研究所所長廖冠智認為，疫情急遽發展，導致國內教育現場短時間內需適應線上學習，所幸學習科技等工具促使教學方式更為多元，如線上即時問答日益貼近學習者的使用習慣，而長期的線上即時問答可視為個人學習足跡，可繼續深入連結為學習歷程的綜合表現。

廖冠智提到，不過線上學習目前較少兼顧到評量公平性，以及檢驗學習成效的代表性，是疫情下教育現場最迫切的需求。待疫情趨緩後，國內應有更完整的混合學習部署工作，如線上與線下課表的整合實施，讓線上學習成為學校、老師、學生與家長的生活習慣，成為常態化。

中正高中學生邱筠婷說，目前已上過「Snapask時課問」數學和英文的進度攻略班，印象深刻的地方是，數學老師會在每堂課開始時複習先前教過的內容，避免學生因忘記之前內容而無法繼續新的進度，「Snapask時課問」也會在課程開始前發出通知，提醒學生上課，如果臨時無法按表上課，隔天還可以看影片補課，相當方便。

邱筠婷說，她非常喜歡即時線上問答的功能，不僅可以隨時發問，發問後也可以迅速獲得正確回答，省下許多時間。