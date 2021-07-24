擴大源頭減塑，台北市環保局與家樂福合作推出「環保袋自動租借機」，獲民眾好評，24日起再與全聯一起在松山健康店及南港旗艦店設置租借機，民眾可以50元押金取得環保袋，購物後再歸還賣場服務台或環保局，就可拿回押金，也能留下來供日後購物循環使用。

多數塑膠袋用過即丟，且塑膠材質於環境中無法短時間自然分解，造成海洋生態等環境問題日趨嚴重，環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，民眾購物自備環保袋才是真正落實塑膠袋減量的根本之道。

林鈺惠指出，北市在2018年推出「環保袋自動租借機」服務，先於士東市場及南門市場試辦，提供非預期性消費或沒有自備購物袋的民眾，方便租借環保袋。隨著民眾消費習慣改變，利用賣場購物日漸增加，今年2月將「環保袋自動租借機」服務導入賣場與超市，除了於家樂福內湖店及天母店設置，再與全聯合作。

環保局說明，欲租借環保袋的民眾可到租借機支付50元押金，取得環保袋，購物後再於賣場服務臺或環保局歸還並取回押金，也可留下當環保袋，供日後購物時循環使用。

環保局呼籲，民眾購物時應採取「減塑三部曲：攜袋、借袋、兩用袋」，首先是鼓勵民眾優先自備環保袋；忘了帶則選用「環保袋自動租借機」，如果仍有購物塑膠袋需求，則可購買能當專用垃圾袋使用的環保兩用袋，期許民眾於日常生活中，落實減廢三招「自備、重複、少用」，共同打造台北成為環保永續宜居城市。