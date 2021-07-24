愛買賣場不試吃、試飲 美食街內用跟進各縣市政策 13:372021/07/24 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 愛買賣場不試吃、試飲 美食街內用跟進各縣市政策。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 愛買今（24日）宣布降二級警戒後，全台各分店不開放量販賣埸內的飲食區、試吃與試飲；美食街是否內用則配合各縣市政府同意內用政策，已發布的基隆、桃園、新竹、台南和花蓮等縣市轄區內愛買門市，將開放外圍美食餐飲區的公共座位區，且依政府規範執行相關管制措施，包含降載、梅花座、隔板、現場人員執行管理提醒等。 不造成防疫破口為原則 花蓮縣宣布727餐飲業開放內用 中央公布餐飲內用指引 東港餐廳擬採預約制更安全 #愛買 #內用 #美食街 #試吃 #試飲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南宣布餐飲可內用 業者期待正常消費 民眾選擇觀望 13:322021/07/24 生活 繼台南、高雄後 台中宣布餐飲有條件內用 15:082021/07/24 生活 四大超商內用區開放 都配合縣市政策執行 03:352021/07/24 生活 桃園餐廳內用 鄭文燦：這一步總是要跨出來 16:392021/07/24 生活 廟口、愛四路夜市即將復市 基隆搶先頒布加強版防疫指引 16:022021/07/24 生活 防疫警戒將降二級 宜蘭縣長林姿妙：8月3日開放縣內餐飲內用 15:362021/07/24 生活 台東決定順時中 宣布餐廳開放內用 13:242021/07/24 生活 啖百貨和食 賞東奧賽事 04:102021/07/24 時尚消費 台東開放餐廳內用 熱氣球研議中 17:372021/07/24 生活 疫情降級 新竹開放餐飲內用 04:102021/07/24 地方新聞 漢來美食各品牌餐廳727開放內用 北巿店暫延1周 17:552021/07/24 生活 生活熱門新聞 高端EUA過關台灣人想打嗎？最新民調出爐這選項一面倒 - 生活 桃園本土3確診 足跡包含超商、公園、藥局 - 生活 男人趴傳播鏈再擴大！彰化今＋2 足跡到過台鐵員林站、彰化2超商 - 生活 北市逾萬劑莫德納快到期 蔡炳坤：中央專案特別多 - 生活 727降二級除雙北外這縣市也禁內用 全台餐飲指引懶人包看這裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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