愛買今（24日）宣布降二級警戒後，全台各分店不開放量販賣埸內的飲食區、試吃與試飲；美食街是否內用則配合各縣市政府同意內用政策，已發布的基隆、桃園、新竹、台南和花蓮等縣市轄區內愛買門市，將開放外圍美食餐飲區的公共座位區，且依政府規範執行相關管制措施，包含降載、梅花座、隔板、現場人員執行管理提醒等。