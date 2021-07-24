澎恰恰和許富凱上沈文程、王彩樺、黃鐙輝主持的《黃金年代》獻唱經典好歌。（華視提供）

沈文程、王彩樺、黃鐙輝主持的華視《黃金年代》，本周邀澎恰恰來到節目中獻唱經典好歌，還找來金曲王子許富凱助陣。節目一開始，兩人跨世代合唱經典老歌《命運的吉他》，澎恰恰更是發揮綜藝長才，邊唱邊模仿歌曲原唱阿吉仔，維妙維肖的程度，一度讓許富凱誤以為是原唱阿吉仔來上節目。

黃鐙輝說這首《命運的吉他》主要是來改運的，因為澎恰恰跟許富凱最近運勢都不太好，澎哥有許多事要解決，許富凱的演唱會也一直延期，王彩樺安慰說疫情嚴峻這樣在所難免，最重要的是要好好保護自己，可以趁這段時間充實自己。許富凱透露疫情期間，原本是完全不進廚房的人，現在差不多可以辦一桌了，下次錄影的時候，再準備拿手菜番茄燉排骨給大家吃。

隨後許富凱帶來《贏你呦》，希望大家都能有正能量挺過疫情。黃鐙輝也自告奮勇想要表現一首，但旁人連番阻止，澎恰恰就說：「沒關係啦，讓他唱，反正播出剪掉就好了。」黃鐙輝不甘示弱地說：「我除了有南港劉德華的封號外，我也是人稱小張雨生耶，別小看我的歌唱實力。」便獻唱一首《我的未來不是夢》，澎恰恰聽完稱讚：「明年幫你開演唱會。」沒想到黃鐙輝反虧：「但你現在還在負債耶！」讓澎恰恰好氣又好笑。

而節目最後也請來幸運女神談詩玲與澎恰恰、許富凱合唱《愛著啊》，為什麼稱幸運女神？談詩玲分享：「當初去阿拉斯加追極光，第一天就看到了，當地導遊說這真的很幸運，因為很多人都無緣見到極光。」澎恰恰還說：「更幸運的是談詩玲的先生還給她8張信用卡，可以開心刷。」談詩玲就笑說少報一個零是80張，王彩樺就說「最幸運的事應該就是老公很疼妳」。