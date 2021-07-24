神岡區原本3個YouBike1.0站點23日升級為YouBike 2.0，成為台中市YouBike1.0全面升級2.0的最後一塊拼圖。市議員周永鴻24日指出，他多次要求交通局原1.0站點旁應盡快增設2.0，以避免兩者系統不相容造成的還車問題，自此終於解決；他將繼續為潭雅神爭取更多2.0站點設置，讓潭雅神市民有更環保健康的交通選擇。

周永鴻說，他在去年上個議會會期便提出YouBike1.0和2.0不相容，可能造成還車問題。民眾可能興高采烈想體驗2.0站點，結果到原1.0站點無法還車敗興而歸；他多次要求原1.0站點旁要盡快設置2.0站點，這個問題終於在昨天神岡區的站點升級後解決。

周永鴻指出，原本潭雅神三區合計只有15站，潭子大雅各只有6站，神岡更是只有3站。在他提案會勘之下，潭子2.0站點已經增加至20站，其中新增的站點就有12站由他爭取。大雅與神岡也將陸續裝設新站點。

周永鴻強調，他會督促交通局加速裝設神岡與大雅的2.0站點，也會繼續提案潭雅神適合設站的地方，也歡迎民眾向他提議。