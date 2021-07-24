本土疫情爆發，蔡政府防疫政策備受批評。1990年出生的無黨籍桃園市議員牛煦庭表示，民進黨知道年輕人討厭國民黨，所以就吃定年輕人，根本沒把年輕人當作選民，只把他們當成「工具人」，早已從那個會為青年發聲的政黨變成了嘴臉傲慢的心態，長此以往被反噬也是剛好而已。

台灣民意基金會公布的最新民調顯示，民進黨政黨認同度在疫情爆發後出現「墜崖式崩落」，中間選民則增加到48％，其中很多選民是不滿台灣國手搭乘經濟艙赴東京奧運的年輕人，這些年輕人過去支持民進黨，如今卻罵民進黨，即便總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌多次出面致歉，也難以止血。

牛煦庭今日（24）接受香港媒體《中評社》訪問表示，民進黨過去還是在野黨時，不斷宣傳國民黨的弊端、抹紅國民黨與大陸的互動，將小細節不斷放大當作自己的政治籌碼，讓年輕族群根深柢固對國民黨持負面觀感、認為國民黨不值得信賴，這個現象從馬政府下台後便如此，國民黨要想短期內重建非常困難。

針對民進黨年輕支持度瞬間崩盤，牛煦庭指出，民進黨知道年輕人不喜歡國民黨，長期以來不斷操作「我是唯一選擇」，順利獲得政權，久而久之就形成了權力傲慢，不僅面對疫苗爭議嘴臉傲慢，甚至認為不需在意年輕人聲音、反正年輕人也沒得選，即便是PTT論壇鄉民，民進黨也能夠輕易背叛，因為年輕人根本就被民進黨視為「工具人」。牛直言，民進黨過去批判國民黨傲慢、保守，如今執政後卻反用過去國民黨那套對待網路世界，被反噬也是剛好而已。