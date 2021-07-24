法務部矯正署台東戒治所協助收容人視訊接見，一解收容人思親之苦。（法務部矯正署台東戒治所提供／蔡旻妤台東傳真）

受疫情影響，法務部矯正署台東戒治所收容人阿明（化名）家人生計陷入困境，讓他相當憂心，經社工協助轉介並協助申請行動接見，他如願與高齡81歲臥床老母視訊相見，受到戒治所的貼心幫助，使他感動不已。

台東戒治所表示，經由社工師及個管師關懷會談，得知阿明家屬居住於北部且因疫情衝擊家中的餐飲工作、生計陷入困境，進而協助申請收容人家庭援助實施方案、並轉介所轄地社會局，在協助過程中，發現阿明擔憂高齡八旬又臥病在床的母親，卻苦無機會，因此指導不熟悉網路使用的家屬申請行動接見，一圓親子互動的機會。

阿明家屬表示，非常感謝所方的家庭款項援助以及指導使用行動接見，疫情期間生活已有困難，能給予經濟援助非常感激，其母親長期使用呼吸器、且臥病在床仍思念身陷囹圄的兒子，透過所方協助申請電子信箱、上傳基本資料、到完成行動接見，一表思念情誼相當貼心。

台東戒治所所長劉振榮表示，後疫情時代雲端網路已成為人際互動的必然趨勢，希望藉由持續協助下，讓收容人與其家庭能維繫親情連結。

此外，家庭援助實施方案，是對於在監執行收容人父母、子女及配偶因嚴重特殊傳染性肺炎死亡、住院治療、隔離或受疫情影響生活陷入困頓，符合相關資格者每戶3000元慰問金，並透過社工協助轉介，由當地社政單位協助關懷訪視，藉此提供適當協助。