聚賭民宅內裝設4支監視器監看屋外是否有警察。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區24日凌晨1時許在海中街一棟民宅內查獲麻將場，13名賭客難等新冠肺炎疫情警戒降級，提前未戴口罩聚賭，警方除依照賭博罪、社維法送辦外，每在依照傳染病防治法函送台南市衛生局，聞言罰金起碼6萬起跳，賭客嚇到臉色鐵青。

中央流行疫情指揮中心宣布27日疫情警戒降為2級，室內可有50人，台南市卻有賭客等不及，先自行開桌聚賭，警方在海中街一處民宅內查獲兩桌麻將，賭資近3萬元，13名賭客皆為台灣人。

一般觸犯賭博罪的賭客最多裁罰3000元，警方24日告知賭客，疫情期間群聚且未戴口罩，違反傳染病防治法，需罰6萬至30萬，賭客一聽至少罰6萬元，盡皆臉色垮下，回問「怎麼這麼貴？不是已經微解封了嗎？」

警方表示，這處藏匿民宅內的麻將賭場至少經營近1個月，業者謹慎在屋外裝設多支監視器，觀察是否有警察巡邏，警方不願打草驚蛇，暗中鎖定請檢察官指揮，24日見時機成熟行動，一舉搗破賭場，逮獲43歲吳姓負責人，將他移送賭博罪。

警方表示，疫情期間室內不得群聚5人以上，目前尚未降級解封，民眾以身試法，不只像以往罰幾千元，觸犯傳染病防治法起碼重罰6萬元起跳，呼籲民眾防疫心態不要鬆懈，勿跟荷包過不去。