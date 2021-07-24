47歲日本女星篠原涼子因演出日劇《派遣女王》在台灣聲名大噪，她與72歲資深男星市村正親屢屢爆出婚變，雙方24日共同發布正式聲明表示將結束16年婚姻，2名孩子的撫養權歸男方，也因為各自經濟獨立，所以沒有贍養費和財產分割的問題。

篠原涼子和市村正親因合作舞台劇墜入愛河，2005年步入禮堂，結婚將近16年育有2子。2018年他們就曾被爆出對孩子教育理念不同，市村正親雖然尊重熱愛拍戲的太太，但無法理解她婚後沒把家庭擺第一位，去年夫妻倆再被爆出分居，當時公司解釋是因為擔心拍戲感染新冠肺炎，2人才先分開住，沒想到這分居竟長達1年之久，上月又再度傳出婚姻亮紅燈，夫妻兩也決定放手，讓彼此自由。

聲明中，市村正親表示能夠遇上篠原涼子，是他這輩子最大的喜悅，未來會各自以不同的身分幫助子女，他也會繼續支持篠原涼子，篠原涼子則說，從交往、結婚到離婚，市村一直是她學習與尊敬的對象，非常感謝市村長期對她的照顧。雖然最後監護權不在她手上，但她依舊會盡好當媽媽的責任，多與孩子們互動，也會繼續大力支持2位愛子。