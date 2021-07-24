行政院日前宣布，增訂3600萬劑莫德納疫苗已完成簽約，預計今年第四季、明年及後年分批到貨。民眾黨立委蔡壁如表示，樂見這次向莫德納購買3600萬劑疫苗是真的，到貨期程不會再跳票。蔡壁如質疑，新冠肺炎病毒不斷變異，3600萬劑的疫苗真的夠嗎？呼籲行政院長蘇貞昌，疫苗能多買就多買，「給我疫苗，其餘免談！」

蔡壁如指出，台積電創辦人張忠謀在APEC會議上提「台灣需要更多疫苗」，但行政院長蘇貞昌說「如果照契約都能如期進貨的話，足夠國人施打」；另一方面，為了讓高端疫苗取得緊急授權，疫情指揮官陳時中部長撐「疫苗到貨有空窗期，確實有緊急使用的必要性」。隨後行政院又說已經完成3600萬劑莫德納疫苗採購合約案，將分明、後年分別到貨，疫苗究竟夠不夠，政府官員說法反覆，互相打臉。

蔡壁如說，蔡英文總統、蘇貞昌院長、陳時中部長，都多次說，「政府一定買到足夠的疫苗數量，請國人放心」、更說過「第一季到貨2000萬劑疫苗」的狂語，網友也曾經統計過政府購買疫苗的50次跳票記錄，因此希望這次增購3600萬劑莫德納疫苗不會再跳票。

對於疫苗目前「採購數量少、到貨慢」的情形，蔡壁如質疑，政府聲稱是因為「疫苗是戰略物資，大國都在搶」，還有「國際上某國家的施壓」，且購買疫苗「不像是買菜，說買就買得到」，既然如此，面對病毒不斷變異，政府採購的疫苗數量真的夠嗎？為什麼不趁機多買一些。

蔡壁如以鄰近國家為例，韓國已購入疫苗數是9900萬份，達韓國人口的1.9倍，今年第3季還將取得1億劑疫苗。日本有5.21億劑疫苗，是日本1.26億人口的4倍多，反觀台灣，現有的疫苗採購數量足夠嗎？

蔡壁如呼籲蘇貞昌，既然疫苗是攸關國人生命安全的戰略物資，應該發揮其衝衝衝的精神，疫苗能多買就多買，相信立院不會、也不敢刪國人的保命錢。