東京奧運射擊項目今登場，女子10公尺空氣步槍項目，資格賽中中華隊林穎欣以總分623.4分無緣8強決賽；副總統賴清德今表示，他要特別鼓勵林穎欣，第一次參加奧運，難免有巨大壓力，且負傷為國奮戰，雖沒晉級，「我們都看到她的全力以赴，非常謝謝她」。

賴清德今在臉書指出，早上，看了台灣代表隊的比賽，他要特別鼓勵一下台灣射擊代表隊的天才少女林穎欣。

他說，22歲第一次登上奧運，在女子10公尺空氣步槍的比賽中，得到623.4分的成績，非常可惜無緣八強。

他指出，穎欣和其他從小練起的運動選手不太一樣，高中才正式踏入射擊運動的領域，雖然起步比較晚，但是穎欣很努力，對自己的要求也很高，常常自主加練到深夜。短短七年的時間，不但在2018年雅加達亞運中獲得金牌，更代表台灣踏上奧運的殿堂。

賴清德說，空氣步槍是相當強調心理素質的運動，在每位選手射擊10發子彈過後，開始每兩發就淘汰一位得分最低的選手，直到決出冠亞軍為止。這樣的規則最看重選手的穩定性，不容任何失誤，才能堅持到最後，摘下勝利的果實，十分不易。

他表示，穎欣是第一次參加奧運，背負國人和對自己的期待，難免有巨大壓力，前幾天練習時還些微拉傷右側腹肌，但依然頂著壓力和疼痛，為國家奮戰，「雖然沒有晉級，我們都看到她的全力以赴，非常謝謝她」！

賴清德表示，7月27日穎欣將和射擊好手呂紹全一起挑戰射擊團體賽，「讓我們繼續替穎欣、紹全加油。享受比賽、期待佳績」。