北市公布確診者足跡 包含家樂福內湖成功二店、上引水產 14:042021/07/24 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市公布確診者足跡 包含家樂福內湖成功二店、上引水產。（摘自Google Maps） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市衛生局公布個案15634足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 北市衛生局公布個案15613足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 台北市公布2例確診者足跡，個案15613在21日確診，為軟體公司業務，初判可能感染源尚待釐清，個案21日早上7點31曾到過的家樂福內湖成功二店，22日已完成清消，23日停業1天。 北市衛生局公布另一名個案15634為22日確診，為器材業務，初判可能感染源尚待釐清，個案17日下午3點55分曾到過的上引水產已完成清消，23日停業1天。 福建昨新增境外輸入確診病例4例 3例來自台灣 桃園＋4 皆與特殊交友圈有關 #確診者足跡 #家樂福 #二店 #上引水產 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 降級期間限定 恐掀猛爆性出遊 04:102021/07/24 焦點要聞 打完2劑疫苗 醫生北上訪友確診 04:102021/07/24 地方新聞 全台首辦視訊2.0就業博覽會8／2登場 盧秀燕拍片祝福求職者 09:102021/07/24 生活 亞泥連三年獲利逾百億 徐旭東抱屈：為何不投資？ 04:102021/07/24 財經要聞 台南宣布餐飲可內用 業者期待正常消費 民眾選擇觀望 13:322021/07/24 生活 新北公私托嬰、身障日照、托老 7月27日起恢復 04:102021/07/24 地方新聞 福容花蓮店分享居家自煮食譜 04:102021/07/24 時尚消費 7／27～8／9 疫情警戒降至二級 04:102021/07/24 財經要聞 工商社論》疫情下看英國「自由日」的解封社會實驗 04:102021/07/24 財經要聞 日本第五波疫情蠢蠢欲動... 東奧開幕式冷清 觀禮者不到千人 04:102021/07/24 財經要聞 疫情降級 新竹開放餐飲內用 04:102021/07/24 地方新聞 生活熱門新聞 高端EUA過關台灣人想打嗎？最新民調出爐這選項一面倒 - 生活 診所逆時中遭網嗆「等著被燒成焦屍」 陳時中回應了 - 生活 直播》新北4人居家隔離陰轉陽 5行政區都中這區最多 - 生活 烟花滯留暴雨猛灌 翡翠水庫水量卻狂掉剩70％ 原因曝光 - 生活 木柵驚人畫面曝光！景美溪水暴漲 綠地、人行道不見了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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