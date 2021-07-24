北市衛生局公布個案15634足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局公布個案15613足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市公布2例確診者足跡，個案15613在21日確診，為軟體公司業務，初判可能感染源尚待釐清，個案21日早上7點31曾到過的家樂福內湖成功二店，22日已完成清消，23日停業1天。

北市衛生局公布另一名個案15634為22日確診，為器材業務，初判可能感染源尚待釐清，個案17日下午3點55分曾到過的上引水產已完成清消，23日停業1天。